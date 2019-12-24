Минобороны РФ сэкономило 3,7 млрд рублей на продаже лишней недвижимости, сообщил Шойгу

Москва, 24 декабря. Минобороны России сэкономило 3,7 миллиарда рублей, избавивших от невостребованной ведомством недвижимости. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны.

По его словам, в собственность субъектов РФ министерство обороны передало 32 тысячи объектов недвижимости.

«Сократив собственные расходы на их содержание на три миллиарда 700 миллионов рублей», — сказал Сергей Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ведомство за последние пять лет обеспечило жильем почти 61 тысячу военнослужащих.