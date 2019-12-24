Путин указал на важность продолжения развития системы соцгарантий для военных

Москва, 24 декабря. Важно продолжать сбалансированное развитие системы социальных гарантий для военных в России. Об этом сказал российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, от этого прямо будет зависеть эффективность нашей общей работы по развитию Вооруженных сил», — подчеркнул он.

По словам Путина, в федеральном бюджете предусмотрены деньги на индексацию денежного довольствия военных, которая будет проходить ежегодно в течение трех лет. Так, в следующем году запланирована индексация на 3%, а в 2021–2022 годах — на 4%.

Российский лидер также отметил, что будут расти и военные пенсии. Кроме того, продолжатся выплаты жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% нуждающихся в жилье военнослужащих. С 2014 года на эти цели было выделено более 218 млрд рублей, а в ближайшие три года направят еще около 113 млрд рублей, резюмировал Владимир Путин.