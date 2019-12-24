Путин назвал уникальной ситуацию с наличием у РФ гиперзвукового оружия

Москва, 24 декабря. В мире сложилась уникальная ситуация, поскольку ни у одной страны нет гиперзвукового оружия, кроме РФ. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин во время заседания расширенной коллегии Минобороны РФ.

По словам российского лидера, на данном этапе на мировой арене сложилась «уникальная ситуация».

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что в российских войсках уже стоят гиперзвуковые комплексы «Кинжал», а также комплексы «Пересвет». Кроме того, по его словам, началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», по графику идут работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», крылатой ракетой «Буревестник».

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео стрельб вооруженных «Кинжалами» кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море. Военные маневры проходили в районе архипелага Земля Франца Иосифа в плохих метеоусловиях. В них были задействованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».