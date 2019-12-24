Шойгу сообщил о планах передать Таджикистану С-300 через два года

Москва, 24 декабря. Россия через два года после подготовки специалистов может передать Таджикистану зенитную ракетную систему С-300, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием российского президента Владимира Путина.

Министр обороны отметил, что на сегодняшний день активно развивается военная и социальная инфраструктура российских военных баз за рубежом. Так, в этом году на полигоне 201-й военной базы Таджикистана заступил на опытное боевое дежурство С-300ПС с российскими расчетами.

«Данная система может быть передана через два года Вооруженным силам Таджикистана после завершения обучения их специалистов», — сказал Шойгу.

Он добавил, что Алжир, Вьетнам, Китай, Индия и Египет были ключевыми партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества в 2019 году. Также в течение года продолжилось укрепление отношений со странами, входящими в ОДКБ, СНГ и ШОС.