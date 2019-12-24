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Путин заявил, что Россию не устраивает ничья в вопросе создания нового вооружения

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Путин призвал создавать в России лучшее в мире вооружение

Москва, 24 декабря. Во вторник на традиционном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Путин объяснил, что российская техника должна быть лучше мировых образцов по максимальному числу показателей.

«Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства», — подчеркнул президент.

Он также выразил уверенность в том, что Россия может добиваться поставленных в этой сфере целей и достигать высоких показателей по ключевым направлениям.

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