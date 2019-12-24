В Египте рекомендовали Турции воздержаться от попыток захвата контроля над Ливией

Президент Египта Фаттах эль-Сисси порекомендовал воздержаться от попыток взять под контроль Ливию, поскольку напряженность в стране усиливается в связи с укреплением связей между Анкарой и Триполи. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему лидер Египта сделал такое заявление.

Заявление Сисси прозвучало после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал миру о готовности направить турецкий военный контингент в Ливию по просьбе так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

«Мы не позволим никому контролировать Ливию <...> Это вопрос национальной безопасности Египта», — цитирует президента Египта государственная газета «Аль-Ахрам».

По мнению Михаила Рощина, Египет делает подобного рода решительные заявления, потому что соседствует с Ливией. Что касается Анкары, то она не хочет «не опоздать на праздник жизни» в Ливии.

«На эту ситуацию надо смотреть в исторической перспективе: больше века назад Ливия входила в состав Османской империи и принадлежала Турции, и нынешнюю политику Эрдогана вполне заслуженно часто называют неоосманской в попытках реанимировать прошлое. Президент Турции делает ставку на Триполи и Сарраджа, видя, что ПНС по всем признакам в отчаянном положении, хотя и признано некоторыми странами-участниками ООН. Реальной поддержки у Файеза Сарраджа мало, бои идут уже вокруг Триполи — не так быстро, но маршал действует. Понятно, что если турки сейчас не вмешаются, то перспектив устоять у ПНС мало», — утверждает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о подписании соглашения о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и территорией, на которую претендует террористическое ПНС Ливии. МИД Египта признал заключенные соглашения незаконными, а в Греции назвали соглашение географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, который находится между побережьями Турции и Ливии.

Полное расследование о вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии вы можете прочитать в материале Федерального агентства новостей.