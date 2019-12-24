Белоруссия готова помочь российским спортсменам на Олимпиаде, заявил Лукашенко

Москва, 24 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях является неправильным.

По словам белорусского лидера, «допинг есть везде», а виновными делают только российских спортсменов. Он отметил, что Россию фактически ставят на колени вопросами допинга.

Он подчеркнул, что результаты некоторых спортсменов вызывают сомнения, поскольку достичь их без допинга невозможно.

«А Россию на колено наклоняют, это неправильно», — заключил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь российским атлетам на Олимпийских играх.

«Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет?» - считает президент Белоруссии.

По его мнению, это будет красивая страница российско-белорусских отношений по очень больному вопросу. Он также добавил, что необходимо наказывать наказывать нарушителей, но запрещать участие в соревнованиях «чистым» спортсменам несправедливо.

Напомним, 9 декабря исполком WADA вынес решение об отстранении России на четыре года от участия в спортивных международных соревнованиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение последующих четырех лет.