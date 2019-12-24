Россия выстояла в газовом кризисе 2019 года

Прошедший год в мировой газовой сфере получился непростым и весьма противоречивым. Однако Российская Федерация, к удивлению многих наблюдателей, не только не потеряла своего положения на газовом рынке, но и значительно упрочила его.

Дальновидная политика Москвы, которая опиралась на трезвый расчет и разумную осторожность, оказалась в лучшей степени приспособленной к кризисным временам, чем попытки ее недругов «перекроить» газовый рынок с помощью внеэкономического воздействия, ценовых войн или банального политического шантажа.

Как следствие, новый 2020 год наша страна встречает в ситуации гораздо меньшей геополитической и экономической неопределенности, чем это можно было предполагать в недавнем прошлом. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

«Северный поток — 2»: фактор, который меняет все

Одним из главных сюжетов уходящего года стал процесс болезненного переформатирования структуры транзита российского газа в Европу, который до настоящего момента времени критически зависел от доброй или злой воли главного транзитера — Украины.

Нужно сказать, что украинское направление российского газового транзита всегда было самым проблемным. Сразу после обретения независимости Украина стала рассматривать транзитную «трубу» как удобное «месторождение» дармового газа и начала несанкционированные отборы из него «голубого топлива» для своих нужд — понятное дело, без какой-либо оплаты.

К началу 2000-х аппетиты Киева по воровству газа из транзитного газопровода удалось обуздать, сведя несанкционированный отбор к практическому нулю. Но тут уже в полный рост встала политическая нестабильность самой Украины: в отличие от Минска, который пошел на прозрачную схему обеспечения российского транзита, Киев предпочел путь сначала скрытого, а потом и прямого шантажа Москвы.

Организационные формы использования Украиной своего квазимонопольного положения в обеспечении транзита постепенно приобретали самые различные организационные формы. Сначала речь шла о «несправедливо заниженном тарифе», потом о «несоблюдении контрактных объемов транзита», а в конце концов все вылилось в политически ангажированные решения Стокгольмского арбитража, в котором киевские юристы едва ли не прописались.

После того как «Газпром» оказался в роли виноватого, да еще и оказался обязанным оплатить без малого 2,6 млрд долларов штрафов, с перспективой получить от Украины еще один иск — уже на 12 млрд долларов, судьба украинской ветки транзита была предрешена. Связано это с тривиальной математикой: общая стоимость реализации обходных маршрутов вокруг Украины примерно сравнялась с суммой украинских претензий. Достаточно сказать, что на строительство «Северного потока — 2» было потрачено около 10,5 млрд долларов, а еще около 6 млрд долларов составили инвестиции в «Турецкий поток».

Кроме того, к моменту принятия решения об уходе от транзита через Украину ее газотранспортная система была явно не в лучшем состоянии. Еще в 2014 году известный мировой аудитор Mott MacDonald посчитал, что только на срочную реконструкцию украинской ГТС необходимо 4,8 млрд долларов. К 2017 году эта сумма оценивалась экспертами уже в 8–9 млрд долларов, так как никакие значимые средства в модернизацию ГТС за это время ожидаемо не вкладывались.

«Сделка по Украине»

Логику в обходных действиях «Газпрома» легко обнаружить и с точки зрения «чистой» экономики. Российская компания, как один из акционеров «СП-2», выставила себе транспортный тариф 2,1 доллара за транспортировку 1000 кубометров на 100 км. Действующий же газотранспортный тариф через территорию Украины, согласно истекающему транзитному договору, составляет 2,61 доллара. Уже это делает «СП-2» более выгодным маршрутом, чем транзит через Украину, особенно для стран Центральной и Западной Европы.

Стоит добавить, что «СП-2» — это морской газопровод, эксплуатация которого изначально обходится дороже сухопутного, так что в вопросе газового транзита Киев обманул сам себя, пытаясь «досуха» выжать «Газпром» на пустом месте. В том же случае, если принять за основу якобы «выгодные» предложения Украины по транзиту, которые она выкатила к переговорам о новом контракте, то размеры украинских «хотелок» становятся и вовсе непомерными: Киев возжелал получать по целых 3,21 доллара за прокачку 1000 кубов газа на 100 км. Как говорится, без комментариев: если Украина и хотела каким-то образом отвадить «Газпром» от ее транзита, то она сделала для этого все возможное.

Судя по последним данным, в транзитном вопросе Киев смог получить лишь небольшую передышку. Россия, учитывая трудности с достройкой «СП-2», которые были созданы исключительно из-за введения антироссийских санкций со стороны США, пошла на «сделку по Украине».

Пока что предполагаемый контракт выглядит откровенным компромиссом: стороны договорились, что в 2020 году транзит российского газа составит 65 млрд кубометров, тогда как в 2021–2024 годах через украинскую ГТС будет перекачиваться лишь по 40 млрд кубометров. Размер тарифа пока не оглашается, но, судя по всему, он будет высоким. Кроме того, стороны договорились о выплате Украине 2,6 млрд долларов США присужденных штрафов вместе с процентами — взамен на отказ от всех претензий.

В «сухом остатке» за одномоментными потерями и пятилетним контрактом на прокачку газа через Украину скрыт другой вопрос: этот новый контракт между Москвой и Киевом, скорее всего, станет последним долгосрочным. Украина сама, своими руками похоронила собственное транзитное будущее, став всего лишь «еще одной малозначительной трубой» для поставок газа на европейский рынок.

Жадность Киева

Завершающийся год станет не лучшим для трубопроводного экспорта российского газа в Европу. Согласно предварительным отчетам «Газпрома», прошлогодний рекорд в 200,8 млрд кубометров поставок превзойти не удастся. Причин тому несколько, но главными являются две — теплая зима и массовый запуск заводов сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру.

Наиболее вероятно, что совокупные продажи «Газпрома» в Европу в 2019 году составят от 185 до 190 млрд кубометров, хотя валовая выручка грозит упасть чуть сильнее — на 15–17%. Связано это с тем, что в нынешнем декабре зарегистрирована самая низкая цена на спотовые поставки природного газа — уже меньше 170 долларов за 1000 кубометров газа. Год назад, в таком же, но гораздо более холодном декабре стоимость газа превышала 250 долларов, а два года назад газ и вовсе стоил около 360 долларов за 1000 кубометров.

В таких условиях «Газпром», сохранивший по части контрактов более устойчивую к колебаниям цен «нефтяную привязку», оказывается в относительно стабильном состоянии. Ведь большая часть его инфраструктурных инвестиций уже окупилась, а два обходящих Украину «потока» окупятся за счет жадности Киева, который безбожно зарабатывал на транзитном тарифе в прошлом. А вот конкурентам «Газпрома» не позавидуешь.

Большая часть вновь построенных заводов СПГ ориентировалась на премиальный азиатский, в первую очередь японский, рынок, который каких-то пять-шесть лет назад был готов платить астрономические 530–620 долларов за 1000 кубов. С тех пор стоимость СПГ в Азии рухнула до общемировых цифр, после чего производители начали отправлять танкеры-газовозы к Европе, чтобы по крайней мере обеспечить валовые продажи за счет объемов. Однако для производителей СПГ, особенно расположенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это означает громадные убытки: европейский рынок удобен для поставок газа из России, в то время как другие поставщики вынуждены записывать в убытки дополнительные транспортные расходы.

Отсюда, кстати, превращаются в «бумажные тигры» и все опасения, касающиеся «катарского СПГ» или «сланцевого газа из США». Оба этих продукта могли конкурировать с российским газом на европейском рынке, когда 1000 кубометров природного газа стоили 360 долларов, но никак не на рынке, где газ стоит уже 170 долларов, с перспективой упасть до уровня 140–160.

Российский СПГ: в нужное время и в нужном месте

Здесь самое время вспомнить про то, что Россия тоже теперь занимается экспортом сжиженного природного газа. Фактор российского экспорта СПГ на мировом рынке стал очевидным именно в 2019 году.

Вообще говоря, сжижение газа — это энергоемкий процесс, который по очевидным термодинамическим причинам сильно зависит от температуры окружающей среды. Добытый из-под земли газ охлаждать легче в условиях арктической стужи, а не жары пустынь Аравийского полуострова.

С этим связана и приятная неожиданность запущенного в 2019 году на полную мощность завода «Ямал СПГ». Реальная производительность линий на нем в холодном арктическом климате оказалась на 7–8% выше, чем заложено проектом, а паспортная мощность завода в 16,5 млн тонн СПГ в год превратилась в 17,5–18 млн тонн.

Учитывая, что практически весь российский СПГ оказался в непосредственной близости от самых оживленных рынков и был законтрактован на 100%, по итогам 2019 года можно ожидать продаж на уровне 27 млн тонн: около 9,6 млн тонн с комплекса «Пригородное» на Сахалине и еще более 17 млн тонн с нового завода на Ямале. Если перевести это в более привычные миллиарды кубометров, то получится более 37 млрд кубов вдобавок к трубопроводному экспорту «Газпрома».

Напомним, что годом ранее на экспорт из России шло около 26 млрд кубометров сжиженного природного газа, поскольку «Ямал СПГ» тогда работал только с двумя линиями из трех. Поэтому именно в данном сегменте рост выглядит наиболее значительным. А в следующем году на Ямале будет запущена дополнительная, созданная за счет производственных резервов линия мощностью 1 млн тонн СПГ в год.

В целом, подводя итоги-2019 в газовой сфере, можно сказать: Россия выстояла в этот трудный и непростой год, не получив от общемирового ценового и геополитического кризиса того ущерба, который ей пророчили недоброжелатели. Это значит, что промежуточная победа остается за нашей страной.

Конечно, до конца не известно, как долго в мире продлится период низких цен на «голубое топливо», однако уже сейчас можно сказать, что Россия, выдержав первый, самый мощный удар падения рынка, имеет все шансы отыграть понесенные потери за несколько следующих лет.