«Северный поток — 2» достроит отечественное судно-трубоукладчик, заявили в Госдуме

В объединенной судостроительной корпорации (ОСК) рассказали об отсутствии судов-трубоукладчиков, способных достроить «Северный поток — 2». Поэтому отечественный трубоукладчик, который принадлежит «Газпрому», доведет дело строительства газопровода до конца. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Игорь Ананских.

В интервью телеканалу «Россия 24» руководитель корпорации Алексей Рахманов сообщил, что у РФ в настоящий момент судов, которые смогут достроить газопровод, нет. По его словам, их «строят под конкретный проект и нечасто используют для работ на свободном рынке». Он уточняет, что в текущих условиях такие суда можно спроектировать за два года, и еще за 3-4 года построить.

Однако, как он указывает, ничего трудного и сложного в строительстве такого судна нет. Рахманов подчеркнул, что страна, которая построила атомный ледокол и регулярно спускает на воду подводные лодки, способна «сделать все».

«В этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если у нас будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и потом к строительству такого судна», — сообщил глава ОСК.

Несмотря на утверждение Сергея Рахманова об отсутствии у России собственных трубоукладчиков, Игорь Ананских рассказывает, что в распоряжении «Газпрома» они имеются.

«Поэтому никаких проблем с их поиском не стоит, — сообщил Ананских в беседе с Федеральным агентством новостей. — Понятно, что нужно время, чтобы перегнать его на Балтийское море. Уже Дмитрий Медведев и другие официальные лица подтвердили, что, к сожалению, запуск газопровода затянется на несколько месяцев. До побережья Германии осталось довести пару сотен километров линии. Других вариантов нет, просто будут использовать наш отечественный трубоукладчик, и он доведет начатое дело до завершения».

Задержка завершения строительства «Северного потока — 2» никак не повлияет на обязательства России по снабжению газом европейских потребителей, указывает парламентарий.

«С учетом заключенных соглашений с Украиной мы выполним обязательства по поставкам газа в Европу. Переживать в этом плане нашим контрагентам нет никакого смысла. Обещанный газ в полном объеме придет в Европу. Здесь никаких проблем нет», — уточнил депутат.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции со стороны США. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что американские санкции к компаниям, работающим по проекту «Северный поток — 2», вновь показали, что дипломатия Вашингтона сводится к одному — устрашению.

Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал, что степень готовности российского газопровода составляет 93,5%.

В США критически относятся к проекту. Так глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает рестрикции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». США потребовали от предприятий, ведущих их прокладку, незамедлительно остановить строительство.