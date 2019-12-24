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ВКС РФ в 30 раз сократили частоту вылетов в Сирии с 2017 года

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ВКС России выполняют два-три боевых вылета в сутки в Сирии, сообщил Шойгу

Москва, 24 декабря. Российские ВКС в 30 раз сократили частоту вылетов в Сирии с 2017 года. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на ежегодной расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр обороны России сообщил, что сейчас российская авиация выполняет два-три вылета в сутки в Сирии.

«Авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем 2–3 полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований», — сказал Сергей Шойгу.

Он добавил, что в период с 2015 по 2017 год, при проведении операции, российская авиация выполняла в среднем 80–90 боевых вылетов в Сирии в сутки. 

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал присутствие России в сирийском Тартусе гарантией мира и стабильности в регионе. Российский лидер подчеркнул, что армия РФ продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Дамаск ведет борьбу с терроризмом при поддержке России: сейчас большая часть территорий Сирийской Арабской Республики находится под контролем правительственных сил САР. На первый план в стране выступают вопросы мирного урегулирования, восстановления инфраструктуры и возвращения беженцев.

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