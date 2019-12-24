Путин указал, что отечественная система военного образования отвечает запросам ВС РФ

Москва, 24 декабря. Система военного образования в РФ отвечает запросам Вооруженных сил страны на перспективу. Об этом сказал российский президент Владимир Путин.

В рамках заседания коллегии Минобороны России президент отметил, что в настоящее время военное образование в стране активно развивается. По его словам, в 2019 году имеют высшее и среднее профобразование две трети принятых на службу.

«Среди итогов года выделю активное развитие системы военного образования», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что более 12 тысяч профессионально подготовленных офицеров были направлены в войска и на флот.