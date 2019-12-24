Путин указал на важную роль армии России для достижения мира в Сирии

Москва, 24 декабря. Армия России играет ключевую роль в вопросе достижения мира в Сирии, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные на аэродроме «Хмеймим» и военно-морской базе в Тартусе, — гаранты сохранения мира и стабильности в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года, в 2017 году было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением страны и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.