Путин потребовал следить за возможным развертыванием РСМД США в Европе

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости следить за возможным развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, в первую очередь, в Европе и Азии.

Глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, напомнил, что Вашингтон фактически разрушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных регионах мира. В первую очередь, разумеется, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул российский лидер.

ДРСМД окончательно прекратил свое существование в августе 2019 года по инициативе США. Поводом для выхода Вашингтона из соглашения послужили безосновательные обвинения в адрес РФ: американская сторона утверждала, что Москва якобы не выполняет свои обязательства. При этом Россия не раз уличала Вашингтон в несоблюдении договора. Москва все обвинения в свой адрес категорически отрицает.