Путин уверен, что празднование 75-летия Победы станет всенародным событием

Москва, 24 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что празднование 75-летий Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году станет всенародным событием. Об этом он заявил, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Мы не забываем уроки истории, гордимся нашими героями, помним наших павших бойцов и в наступающем году всенародно торжественно отметим 75-летие великой Победы в Великой Отечественной войне», — отметил он.

По словам главы государства, День Победы — это святой праздник для россиян, напоминание о великом подвиге всего народа. К 9 мая готовится торжественный парад и целый ряд праздничных мероприятий. Кроме того, к юбилею Победы над фашистской Германией приурочено строительство Главного храма ВС РФ в Московской области.

Ранее Путин поручил правительству заняться вопросом дополнительных выплат ветеранам в преддверии празднования Дня Победы. Президент уточнил, что дополнительные меры поддержки должны коснуться и других категорий граждан, которых власти традиционно поддерживали.