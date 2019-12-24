Лукашенко призвал решать вопросы об интеграции, не создавая почву для провокаторов

Москва, 24 декабря. Россия и Белоруссия должны договариваться об интеграции в спокойном режиме, чтобы не создавать почву для провокаторов, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии в интервью радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что нужно «спокойно работать» над вопросами по интеграции Минска и Москвы.

«Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное, показывать народу России и народу Белоруссии особенно, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости, потому что это впервые в истории», — указал Лукашенко.

В связи с этим, подчеркнул президент республики, очень важно «не отпугнуть и не создать основу» для провокаторов, «уличных боев за независимость, суверенитет».