Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Лукашенко призвал решать вопросы об интеграции, не создавая почву для провокаторов

291
0 Оставить комментарий

Лукашенко призвал решать вопросы об интеграции, не создавая почву для провокаторов

Москва, 24 декабря. Россия и Белоруссия должны договариваться об интеграции в спокойном режиме, чтобы не создавать почву для провокаторов, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии в интервью радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что нужно «спокойно работать» над вопросами по интеграции Минска и Москвы.

«Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное, показывать народу России и народу Белоруссии особенно, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости, потому что это впервые в истории», — указал Лукашенко.

В связи с этим, подчеркнул президент республики, очень важно «не отпугнуть и не создать основу» для провокаторов, «уличных боев за независимость, суверенитет».

Источник: Эхо Москвы
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров