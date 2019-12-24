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Шойгу заявил, что новые виды ракет и бомб испытали на Су-57 в Сирии

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Шойгу заявил, что новые виды ракет и бомб испытали на Су-57 в Сирии

Москва, 24 декабря. На российском истребителе Су-57 в Сирийской Арабской Республике испытали новые виды ракет и бомб. Об этом заявил во вторник в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По словам руководителя Минобороны, в САР в боевой работе были протестированы Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» в ударном варианте, а также новые образцы ракетно-бомбового вооружения Су-57.

Военный министр, докладывая российскому президенту Владимиру Путину о работе в Сирии, заявил, что в общей сложности в арабской республике было протестировано 359 различных образцов современного вооружения.

Кроме того, по словам Шойгу, российские военнослужащие зафиксировали и уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших отечественные объекты в Сирии в течение 2019 года.

«Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Также Шойгу указал на то, что сирийские ПВО с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой американской стороной, Израиля и террористов. При этом были ликвидированы 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиационных бомб и 25 дронов.

Руководитель оборонного ведомства добавил, что на аэродроме «Хмеймим» в настоящее время введены в эксплуатацию защищенные укрытия для оперативно-тактической авиации, а в Тартусе подошло к окончанию возведение судоремонтного комплекса.

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