Следующим шагом США может стать размещение запрещенных ДРСМД ракет в Европе, заявил Шойгу

Москва, 24 декабря. Следующим шагом США может стать развертывание в Европе и на Востоке вооружений, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на ежегодной расширенной коллегии оборонного ведомства.

Вашингтон проводит испытания ракетных систем, ранее запрещенных документом, напомнил Шойгу. По его словам, проведенные Пентагоном в августе и декабре испытания ракет средней дальности подтверждают факт разработки в США систем, запрещенных Договором о РСМД, в период его действия.

«Следующим шагом логично станет развертывание таких ракет в Европе и на Востоке», — сказал Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет создавать новые перспективные ракетные системы, способные обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против страны и ее союзников.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был окончательно расторгнут по инициативе США летом 2019 года. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД в 2018 году. При этом Штаты заявляли, что Москва якобы нарушала положения этого соглашения. Москва же неоднократно уличала именно американскую сторону в нарушении условий договора.