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Путин объявил о создании новых ракетных систем для сдерживания агрессии против РФ

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Путин объявил о создании новых ракетных систем для сдерживания агрессии против РФ

Москва, 24 декабря. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России будут создаваться новые перспективные ракетные системы, способные обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против страны и ее союзников.

Во время расширенной коллегии Министерства обороны России глава государства отметил, что мир и безопасность страны гарантирует высокая боеготовность Вооруженных сил. Путин обратил особое внимание на то, что РФ должна обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против себя и своих союзников.

Он рассказал, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. В ВС РФ начал поступать гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», оснащенный управляемым боевым блоком, указал Путин.

«Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону», — объяснил президент России.

Он также рассказал, что работы по перспективному ракетному комплексу шахтного базирования пятого поколения «Сармат», гиперзвуковой ракете «Циркон», по аппарату «Посейдон» идут по плану.

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