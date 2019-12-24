Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Шойгу объявил о завершении развертывания лазерных установок «Пересвет»

322
0 Оставить комментарий

Шойгу объявил о завершении развертывания лазерных установок «Пересвет»

Москва, 24 декабря. В России завершено развертывание лазерных установок «Пересвет». Об этом заявил в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ руководитель военного ведомства Сергей Шойгу.

«Завершено развертывание лазерных установок «Пересвет». С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН», — сказал российский министр.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в российских войсках подготовлена вся необходимая инфраструктура для лазерного комплекса «Пересвет».  Отмечалось, что также были построены уникальные конструкции под размещаемую технику и дежурные смены.

«Для подготовки к заступлению комплексов «Пересвет» на боевое дежурство в течение прошлого года была подготовлена необходимая инфраструктура», — уточнили в Минобороны РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о поступлении комплексов «Пересвет» в ВС страны в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.  

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров