Чиновники от партии «Яблоко» провалили отопительный сезон в Псковской области

Управленческая беспомощность выдвиженцев из числа оппозиционеров привела к отопительной катастрофе в еще одном районе Псковской области — в Пустошкинском.

Кандидаты от оппозиции, в частности, от партии «Яблоко», обманули избирателей Псковской области. Как сейчас жалуются местные жители, «у них было много прекрасных идей, красивых слов и пламенных лозунгов, но не оказалось деловой и хозяйственной практики».

В Пустошкинском районе, где главой стала активистка партии «Яблоко» Светлана Василькова, оказалась провалена подготовка к отопительному сезону. Чтобы решить проблему, глава района обратилась за помощью к главам сельских поселений Псковской области. В небогатых бюджетах трех волостей Василькова рассчитывает получить финансирование для исправления созданной под ее руководством проблеме. Однако у волостей нет возможностей оплатить долги администрации района.

«Мы не готовы участвовать в погашении долгов. Во-первых, у нас самих нет лишних денег. Мы на следующий год — дотационные. Если дадим району, тогда зарплату у себя не выплатим или не выполним свои обязательства, а у нас муниципальные программы, мы массовые захоронения делаем, дорожная деятельность», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей глава Пригородной волости Александр Щупилов.

Нехватку средств в волостях отметила также глава Гультяевской волости Людмила Сохраняева.

«У нас остатки небольшие. Распределили бюджет тоже с натягом. Такие у нас бюджеты в волостях. А там суммы миллионные [на приобретение топлива администрацией района. — ФАН]. Наши пять—десять тысяч, которые мы могли бы от себя оторвать, для нас — и это деньги», — заявила она.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о хозяйственных проблемах в Новоржевском районе, где главой стала кандидат от партии «Яблоко» Софья Пугачева.

Новая руководительница начала реформы с сокращения числа бюджетников, «инновационного» ремонта дорог с помощью золы пополам с головешками и гвоздями и с провала подготовки к отопительному сезону.

Как сообщал ФАН, в Новоржевском районе около восьми тысяч человек. Около половины ― в многоквартирных домах.

«Очевидно, под Новый год их ожидает неприятный сюрприз: администрация района до сих пор не выставила тендер на поставку топлива в новом отопительном сезоне. На дворе декабрь, а во всех десяти котельных Новоржевского района Псковской области жгут последние запасы дров и угля», — сообщает автор статьи.

Эта ситуация сложилась из-за того, что районные власти вовремя не заключили новый договор на поставку топлива.

Все это привело к тому, что Новоржевская районная больница, а вместе с ней и весь район могут остаться на всю зиму без тепла. Сейчас все население района с волнением следит за развитием ситуации, ведь остаться без топлива в середине зимы — крайне непривлекательная перспектива.

А сколько пафоса было в сентябре! Вот видный представитель «Яблока» Лев Шлосберг светится радостью от кадровых побед, а Светлана Василькова еще не знает, каково ей будет в кресле руководителя.

«Друзья, в Псковской области нынче хороший урожай «яблок». Три наших прекрасных кандидата стали главами муниципальных районов на прямых выборах 8 сентября: Софья Пугачева (Новоржевский район, 45,95%, преимущество перед соперником 32 (!) голоса, явка 52,53%, Светлана Василькова (Пустошкинский район, 53,35%, у противника от «ЕР» 36,58%, явка 49,46%) и Михаил Шауркин (Дновский район, 63,75%, победа на всех (!) избирательных участках, у кандидата от «ЕР» 23,07%, явка 44,88%)» — ликовал Лев Шлосберг в сентябре 2019 года.

Определенный энтузиазм испытывало и население, понадеявшееся на «новую метлу» в решении старых проблем.

Итог этого головотяпства может быть достаточно прискорбным — вопросом обеспечения котельных топливом теперь занимается Псковская прокуратура. Оставить людей в морозы без теплых батарей — это и в самом деле не «ошибочка», а преступление. И за него придется нести ответственность.

В этом эпизоде, как в капле воды отразилась вся управленческая импотенция наших оппозиционеров. Критиковать власть, убирать из кабинетов портреты президента РФ Владимира Путина (это первым делом сделала Софья Пугачева) — большого ума не надо. А вот продемонстрировать административные навыки, хотя бы сравнимый уровень компетенции — это уже совсем другое дело.