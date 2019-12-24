Путин заявил, что роботы и беспилотники повышают возможности подразделений ВС РФ

Москва, 24 декабря. Роботы и беспилотники в несколько раз повышают возможности подразделений ВС РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, как заметил Путин, активно внедряются и осваиваются в рамках боевых учений. Это в несколько раз повышает возможности частей и подразделений, подчеркнул президент.

Лидер России отметил, что вооружение и техника, которые разработаны с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, поступают во все виды и рода войск РФ. Войска, оснащенные современной техникой, регулярно отрабатывают в ходе учений и внезапных проверок боевой готовности тактически сложные задачи.

Владимир Путин напомнил, что ядерные силы убедительно показали возросшие возможности на учениях «Гром-2019», а флот и дальняя авиация выполнили поставленные задачи в рамках учения «Океанский щит».