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Путин заявил, что роботы и беспилотники повышают возможности подразделений ВС РФ

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Путин заявил, что роботы и беспилотники повышают возможности подразделений ВС РФ

Москва, 24 декабря. Роботы и беспилотники в несколько раз повышают возможности подразделений ВС РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, как заметил Путин, активно внедряются и осваиваются в рамках боевых учений. Это в несколько раз повышает возможности частей и подразделений, подчеркнул президент.

Лидер России отметил, что вооружение и техника, которые разработаны с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, поступают во все виды и рода войск РФ. Войска, оснащенные современной техникой, регулярно отрабатывают в ходе учений и внезапных проверок боевой готовности тактически сложные задачи.

Владимир Путин напомнил, что ядерные силы убедительно показали возросшие возможности на учениях «Гром-2019», а флот и дальняя авиация выполнили поставленные задачи в рамках учения «Океанский щит».

«На маневрах «Центр-2019» были впервые апробированы слаженные совместные действия национальных вооруженных формирований сразу с восемью государствами по решению антитеррористических задач», — рассказал Путин.

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