Путин пообещал направить более 110 млрд рублей на соцобеспечение военных

Москва, 24 декабря. Более 110 млрд рублей будет направлено в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Глава государства назвал совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих одной из ключевых и приоритетных задач для власти. По словам президента, увеличится размер военных пенсий, в планах продолжить выдачу жилищных субсидий.

«С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 миллиардов рублей, в ближайшие три года будет направлено еще около 113 миллиардов», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что продолжится развитие накопительно-ипотечной системы. По мнению главы государства, важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военных, так как от этого будет зависеть эффективность их работы, «нашей общей работы по развитию вооруженных сил».