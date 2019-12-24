Японские ученые заявили о связи употребления алкоголя с развитием рака

Москва, 24 декабря. Употребление спиртных напитков, даже в умеренных дозах, увеличивает риск возникновения рака. К такому выводу пришли японские ученые после своих исследований.

Исследователи провели анализ медицинских данных 33 больниц из разных регионов Японии за 11 лет. Ученые изучили клиническую информацию 63200 раковых больных и такого же количества здоровых людей. Испытуемых подробно исследовали по таким показателям, как возраст, пол, дата поступления в стационар и больница, в которую они были доставлены.

При этом всех пациентов опросили о средней ежедневной дозе алкоголя. Усредненное количество спиртных напитков на всех испытуемых составило 150 грамм японского саке, одна бутылка пива, 50 грамм виски, а также 150 грамм вина, сообщает Planet Today.

Медики пришли к выводу, что риск развития рака ниже, если человек вообще не употребляет алкоголь. Если же пить по два пива в день в течение пяти лет или еще реже выпивать на протяжении 10 лет, то вероятность заболевания возрастает на 5%.

«В Японии основной причиной смерти является рак. Учитывая нынешнее бремя общей заболеваемости раком, мы должны и далее поощрять пропаганду просвещения общественности о риске рака, связанного с алкоголем», — считают ученые.

Медики подчеркивают, что не существует безопасной доли алкоголя, это и подтверждают результаты исследований.