Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

Москва, 24 декабря. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Об этом говорят данные торгов.

Отмечается, что уровень зарубежной валюты снизился на 0,5 процента по сравнению с предыдущим показателем. Стоимость одного доллара составляет 61 рубль 95 копеек. Как пишет RT, при этом курс европейской валюты упал на 0,6 процента — до 68 рублей 65 копеек.

Ранее в Минэкономразвитии заявили, что в 2024 году курс доллара составит 67,6 рубля. В консервативном варианте прогноза курс доллара на конец 2024 года составит 70,5 рубля.

В соответствии с прогнозом МЭР, в 2020 году американская валюта будет оцениваться в 65,6 рубля. В 2021 году ее курс составит 66,2 рубля, в конце 2022 года — 66,6 рубля. В 2023 году, по прогнозу, доллар будет торговаться на уровне 67 рублей.

Напомним, Центробанк РФ понизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5% до 4,7–5,2%.

Как уточнил регулятор, краткосрочные проинфляционные риски снизились. С учетом этого был снижен годовой прогноз инфляции на конец 2019 года. Банк России прогнозирует возвращение инфляции к 4% в первой половине 2020 года.

Кроме того, как уточнили в Центробанке, годовая инфляция в феврале ускорилась до 5,2% с 5% в январе.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин дал прогноз по инфляции в 2019 году. По его словам, инфляция в России в 2019 году в целом превысит официальный прогноз Минэкономразвития в 4,3%. Отметим, ранее в Минэкономразвитии спрогнозировали, что инфляция в России будет ниже 5% при сохранении текущего курса рубля.