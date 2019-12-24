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Суд продлил срок ареста обвиняемому в шпионаже Уилану до марта 2020 года

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Суд продлил срок ареста обвиняемому в шпионаже Уилану до марта 2020 года

Москва, 24 декабря. Московский городской суд продлил срок ареста Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже в пользу спецслужб США. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Уилана до 29 марта 2020 года.

Напомним, Уилан был задержан сотрудниками ФСБ 29 декабря 2018 года при осуществлении разведывательной операции. Ему грозит от 10 до 20 лет колонии. Уилан является гражданином США, Канады, Ирландии и Великобритании. Он числится главой службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая производит комплектующие для автомобилей и регулярно посещал Россию с 2007 года.

Источник: РИА Новости
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