Обновленная LADA 4x4 получит руль с подушкой безопасности

Тольятти, 24 декабря. Обновленная версия LADA 4x4 («Нива») получит новый руль с подушкой безопасности. Об этом во вторник сообщил информированный источник, близкий к «АвтоВАЗу».

Он отметил, что компания не смогла сразу установить новый руль из-за нехватки средств. Первоначально планировалось, что рулевое колесо c подушкой безопасности появится в декабре-январе, однако сроки сместились.

«По рулю сейчас ищут поставщика. Специфика такая, что сейчас не «запихнешь» подушку в руль. Поэтому еще будут думать, как это сделать. В два месяца могут и не уложиться», — пояснил источник изданию Lada Online.

Напомним, что обновленная LADA 4x4 была представлена в декабре. Автомобиль получил более комфортные сиденья с боковой подушкой безопасности, однако в рулевом колесе подушки не оказалось. Примечательно, что данный механизм является не только средством обеспечения безопасности водителя, но обязательным элементом для экстренного оповещения по системе ГЛОНАСС. В случае срабатывания подушки автомобиль автоматически должен отправить сигнал SOS.

В сентябре «Нива» была признана самым популярным кроссовером и внедорожником в России не только на первичном рынке, но и в сегменте подержанных автомобилей. Вслед за Lada 4x4 идут иномарки Kia Sportage, Toyota RAV4 и Renault Duster. По данным специалистов, кроссоверы в среднем становятся дороже: в январе-августе этого года цена на российском рынке выросла на 5,4%, до 866 тысяч рублей.