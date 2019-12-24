Сирия новости 24 декабря 16.30: сирийская армия отвечает радикалам в Идлибе, ИГИЛ* атакует курдских радикалов

Сирия, 24 декабря. Сирийская армия отвечает на провокации джихадистов в Идлибе. ИГИЛ1* атаковало курдских боевиков, забросав их пункт в Ракке ручными гранатами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: на юге провинции Идлиб совершили боевой вылет к позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» и нанесли точечные удары.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в районе поселка Аль-Бараса в Идлибе, по неподтвержденным данным потеряли один бронированный автомобиль и несколько членов личного состава.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за обстрел пункта курдских радикалов в поселке Аль-Мансура в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают опорные пункты сирийской армии в Латакии у поселка Аль-Нусари.

Курдские вооруженные формирования: потеряли двух боевиков на севере Ракки при взрыве пехотной мины на пути следования патруля.

Провинция Латакия

Сообщается о потерях в рядах Сирийской арабской армии (САА), в результате неудачной попытки продвижения на фронте Кабана на севере провинции Латакия. Как передает новостное агентство Step News, отряды правительственных сил не оставили попыток продвинутся на восток провинции в горные районы, занятые боевиками «Тахрир аш-Шам». Источник в сети Twitter (@grand1222) сообщил о пяти погибших военнослужащих сирийской армии и союзного иранского ополчения «Лива аль-Кудс» и еще нескольких раненых в районе поселка Аль-Нусари у города Кабана. Стороны продолжают обстреливать линии обороны из тяжелой артиллерии.

Провинция Идлиб

Самолет ВКС РФ наносит удары по окрестностям поселка Кафр-Рума и в предместьях города Серакиб на юге провинции, о чем сообщает новостной портал Step News.

Источники, приближенные к боевикам так называемой «вооруженной оппозиции», сообщают, что радикалы сумели развить контрнаступление в районе поселка Аль-Гадфа и после перестрелки сумели частично занять его окрестности, после чего выпустили заявление о том, что в перестрелке убили несколько военнослужащих сирийской армии, а также у поселка Аль-Бараса захватили бронированный автомобиль в качестве трофея.

Репортер информационного агентства Al Nour, сообщил, что радикалы направили беспилотники с боеприпасами и атаковали в военный аэропорт Хамы и посадочные площадки вертолетов у населенного пункта Джеб-Рамла, который используется как основной плацдарм для дивизий ВВС Сирии, которые наносят точечные авиаудары по опорным террористов и Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Ракка

Новостное агентство Step News сообщает, что три последовательных взрыва были слышны в деревне Тель-Эшек и Ибта близ города Тель-Абъяд. Подробности происшествия пока выясняются.

По данным источника в сети Twitter (@soundandpic), в поселке Сулук на рыночной площади детонировала бомба, установленная в припаркованный автомобиль. Источник передает, что есть жертвы среди мирных жителей.

На подконтрольном джихадистами «Исламского государства» медиаресурсе «Амак» появилось заявление боевиков о том, что ими был совершено нападение в городе Аль-Мансура. Террористы обстреляли и закидали ручными гранатами здание, в котором проживают следователи и прокуроры самоназванных «сил безопасности» боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хасака

Разведка ВВС Сирии по сообщениям корреспондентов агентства Rojava Network была переброшена в районе аэропорта Фарадж в районе поселения Тель-Тамер, где в настоящее время находятся наблюдательные пункты российской военной полиции. САА также направила военное подкрепление в город Абу-Расин на севере, о чем сообщает новостной портал Alk Habour 21.

Два курдских боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) подорвались на противопехотной мине, оставленной на пути следования их патруля в районе Тель-Тамра, о чем также сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.