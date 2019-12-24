Токио 24 декабря. Япония нацелена на подписание мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На пресс-конференции в городе Чэнду, где состоялись переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, Абэ заявил, что нацелен на решение вопроса, связанного с мирным договором с РФ. Его слова передают национальные информационные агентства.

«Я нацелен на решение вопроса о мирном договоре с Россией. Мы заключим его, решив территориальный вопрос, что считаем своим долгом», — отметил Абэ.

Премьер-министр Японии обратил особое внимание на то, что удалось добиться существенного прогресса в отношениях с Китаем. Визит председателя КНР в Японию, который состоится весной следующего года, в этом смысле имеет огромное значение. Он, по словам Абэ, продемонстрирует, что «Япония и Китай готовы выполнить свою ответственность по поддержанию мира и стабильности на планете».

Отношения между Японией и Россией усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Российская Федерация заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над территорией подкреплен действующими международно-правовыми нормами.