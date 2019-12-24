Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч за массовые беспорядки 10 и 31 августа в Москве

Москва, 24 декабря. Таганский суд Москвы оштрафовал юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в РФ. — Прим. ред.) Любовь Соболь суммарно на 300 тысяч рублей из-за акций, которые состоялись в столице 10 и 31 августа. Эту информацию Федеральному агентству новостей подтвердили в пресс-службе суда.

Разбирательства по обоим делам шли по части 8 статьи 20.2 КоАП ПФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Суд назначил Любови Соболь штрафы в размере 150 тысяч рублей за совершение каждого правонарушения. Общая сумма взыскания составила 300 тысяч рублей.

Судебные заседания по данным делам проходили в декабре 2019 года: соответствующая информация содержится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее стало известно, что ФССП готовит постановление о временном ограничении на выезд Любови Соболь за границу. Снять его можно будет только после погашения многомиллионных штрафов: Хамовнический суд Москвы признал Соболь виновной в организации беспорядков 14, 15 и 27 июля, Троицкий суд назвал ее организатором погромов 3 и 31 августа. Судьи постановили взыскать с Соболь штрафы на общую сумму в 1,23 миллиона рублей. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» до сих не оплатила ни один из наложенных штрафов.

Редакция Федерального агентства новостей также неоднократно обращала внимание уполномоченных органов на преступные действия Соболь, которые только в 2019 году обошлись ей более, чем в 32 миллиона рублей.

Напомним, летом 2019 года Соболь призывала людей выходить на незаконные акции в Москве. При ее участии в период с 14 июля по 31 августа в столице прошли девять митингов, причем только три из них были согласованы с властями города. Незаконные акции привели к беспорядкам, порче частного и государственного имущества, перекрытию улиц, упущенной выгоде для бизнеса, а также к стычкам демонстрантов с полицией и Росгвардией.