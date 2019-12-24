Эксперт объяснил, как Шойгу использует «глаза и уши» подлодки «Ясень-М» против ВМС США

Поступление в возглавляемое Сергеем Шойгу Минобороны РФ модернизированной атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» может сильно беспокоить военно-морские силы США, пишет американское издание The National Interest. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, что опасения в США связаны с возможностью этой подлодки раньше увидеть и нанести удар по противнику в морском подводном сражении.

Новейшая российская подлодка будет спущена на воду 25 декабря – в день, когда большая часть стран Запада отмечает Рождество, рассказывает обозреватель американского издания Марк Епископос. Автор считает, что это будет российский «рождественский подарок» для Пентагона.

В материале автора указывается, что лодка прошла полную модернизацию. Несмотря на отсутствие открытой информации, эксперт предполагает, что все восемь запланированных подводных лодок получат более низкую акустическую сигнатуру, модернизированную бортовую электронику, более короткий корпус и расширенный набор оружия. Американское издание обратило внимание на ракеты «Калибр-М», обладающие большей дальностью действия.

«АПЛ проекта «Ясень-М», как ожидается, займет ту же нишу производительности, что и американская «Вирджиния» – класс быстроходных подводных лодок», — говорится в статье Епископоса.

Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что эта лодка оснащена такими типами вооружений, которые современная военно-научная мысль вообще была способна «втиснуть» в ее прочный корпус.

«Лодка интересна не только появлением усовершенствованных калибров, которые являются еще более совершенным оружием, чем было до этого. На этих подлодках шумность хода если не лучше, то вполне сопоставима с «Вирджинией» [атомная подводная лодка ВМС США]. Но одна из сильнейших сторон этой подводной лодки не только в могуществе ее вооружений, тихоходности и скорости, а также в том, что «Ясень-М» — очень «глазастая» лодка. Она обладает уникальной гидроакустической системой, которая позволяет видеть противника под водой намного раньше, чем противник увидит ее. Для морских подводных сражений это зачастую является решающим фактором, так как раньше увидел, то раньше нанес удар и победил», — рассказал Баранец.

Военный эксперт обращает внимание, что гидроакустические системы «Ясень-М» превосходят те же системы, что стоят на американской «Вирджинии».

«Об этом говорят специалисты и американские подводники, которые уже не раз сталкивались с тем, что наши подводные лодки замечают их раньше. Так или иначе это очень важный фактор, ведь «глаза и уши» подводной лодки превращаются в дополнительное ее оружие. Иногда в подводном бою счет уже идет далеко не на минуты, а все решают десятки секунд», — добавил собеседник ФАН.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что в планах его ведомства дополнительно поставить ВМФ не только две атомные подводные лодки проекта 885М («Ясень-М»), но и два атомных ракетоносца 955А («Борей-А»).

Также военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что сила военного флота заключается в качестве кораблей и выучке моряков, а не количестве кораблей. По его словам, основной костяк ВМФ РФ составляют как находящиеся в войсках, так и строящиеся многоцелевые ядерные подводные лодки, а также крупные ракетные и десантные корабли.