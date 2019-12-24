Волков в овечьей шкуре. Финансиста ФБК Навального ждет «небо в клеточку»

Часто можно услышать: «Новая российская оппозиция — не чета старой». Мол, в 2010-е на эту старую оппозиционную поляну на место замшелых «демократов первой волны» зашли «рыцари без страха и упрека» — молодые, задорные, дерзкие. Не замешанные в грехах прошлых формаций, будь-то позднесоветская или ельцинская.

Уж эти-то «новые люди», говорят нам, искренне радеют за народное счастье, отказывают себе во всем, а заодно являются непоколебимыми моральными авторитетами — настоящим примером для подражания!

Однако при более пристальном рассмотрении мы видим в «новых оппозиционерах» все те же, а то и худшие пороки, презираемые в либералах прошлых десятилетий.

Выясняется к тому же, что борьба «новых людей» против власти лишена идеологического стержня: в их головах нет никакого образа «России Будущего», а есть лишь громадное желание дорваться до власти и денег — или же свалить поскорее.

Наглядным примером «нового оппозиционера» является Леонид Волков — один из ключевых функционеров т. н. «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Приход в политику

Леонид Михайлович Волков родился 10 ноября 1980 года в Свердловске. Оба родителя работали в Уральском государственном университете: отец занимал профессорскую должность, а мать была простым преподавателем. Как говорится, ничего экстраординарного — обычная «академическая» советская семья, прожившая и во многом сформировавшаяся в закрытой среде учебной кафедры большого вуза.

Столь же непримечательной была и ранняя история Лени. Он поступил в тот же университет, где работали его родители, а в 2002 году окончил там математико-механический факультет. Спустя три года он отучился там же в аспирантуре, а в 2006 году стал кандидатом физико-математических наук.

Тут пока что все честно: сын у профессора собирался, возможно, и сам стать профессором — ровно в рамках известного анекдота и практики современных социальных лифтов. Пока же он устроился на непыльную должность в компанию «СКБ Контур», занимавшуюся разработкой программного обеспечения для электронного документооборота, бухгалтерского учета и управления предприятием. Бухучет — что может быть тоскливее?!

Резкий поворот в жизни Леонида случился в 2009 году, когда он вдруг решил стать депутатом городской думы Екатеринбурга. Кандидат с «чистой» биографией, человек из IT-отрасли, да еще и самовыдвиженец — такой депутат представлялся идеальным выбором для многих избирателей. Волкова сравнительно легко избрали в городскую думу, дав ему шанс на реализацию запросов людей, — и создали предпосылки для будущей политической карьеры.

Сущность Леонида в новом амплуа проявилась удивительно быстро. Уже в середине того же года он заявил, что примыкает к движению «Солидарность», организованному за несколько месяцев до этого такими одиозными персонами, как Борис Немцов, Гарри Каспаров, Илья Яшин и Владимир Буковский.

Политический «кульбит» Волкова стал полной неожиданностью для его избирателей. Судите сами: он шел на выборы с максимально конкретной программой городских изменений, вовсе не декларируя оголтелую борьбу против власти. Иными словами, жители Екатеринбурга избрали на свою голову «Волкова в овечьей шкуре».

Занятная деталь: Леонид вообще оказался одним из первых активистов «Солидарности» в уральском мегаполисе. Как раз в то время организация самым активным образом пыталась прирасти сетью региональных отделений, и в этом Волков оказал Немцову и его подельникам немалую услугу.

Кроме того, позиция Волкова как члена постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию позволила выплеснуть весьма эфемерный протест на улицы. Это дало нужную картинку «народных волнений», о которых так мечтала «Солидарность», начиная свое противостояние власти.

Для такого уличного действа лучше всего подошел вопрос городской застройки — в частности, возможное храмовое строительство. В марте 2010 года Волков выступил организатором митинга против строительства православной церкви на площади Труда в Екатеринбурге. Удивительным образом эта публичная акция совпала с началом сбора подписей под обращением «Путин должен уйти», которую затеяли в «Солидарности».

Интересно, что уже первый публичный митинг Волков готовил и проводил по всем канонам теперь уже известных методичек по «оранжевому» протесту. Там были и способы визуальной идентификации «своих» (значки, шарики оранжевого цвета), и выступления музыкантов и артистов, чтобы привлечь толпу, и использование заранее подготовленных активистов, которые выступали т. н. «центрами кристаллизации» толпы, удерживая ее на площади.

В октябре 2010 года Волков выступил соорганизатором еще одного спорного начинания — митинга в поддержку «президента» нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Правда, митинг прошел вхолостую: Бычкова признали виновным в четырех эпизодах похищения людей, дав ему 3,5 года колонии строгого режима.

Впрочем, и борьба с новым храмом, и защита «братков» Евгения Ройзмана, избивавших наркоманов в Нижнем Тагиле, не особо выбивались из общественной жизни Екатеринбурга. Романтика «решалова» с «Уралмаша» и общий атеистический фон тогда многими считались чуть ли не визитными карточками «столицы Урала».

Однако единожды связавшись с радикальным оппозиционным движением, Волков ожидаемо «покатился по наклонной», все больше отходя от позиции диалога с властью и сосредоточившись на голом протесте ради протеста.

От Немцова — к Навальному

Надо сказать, что еще какое-то время Леонид подчеркнуто сторонился публичной политической повестки, стараясь выступать в роли «серого кардинала» различных действий оппозиционных сил. Этому во многом способствовало его IT-прошлое: Волков оказался одним из немногих, кто понимал важность современных информационных технологий в вопросе противостояния с властями.

Свои взгляды он изложил в книге «Облачная демократия», которую издал в 2011 году в соавторстве с оппозиционным политологом Федором Крашенинниковым. Там были вполне честно расписаны механизмы организации сетевого протеста через интернет-технологии и способы их финансовой и организационной поддержки через целый ряд новых методик, которые как раз вошли в употребление в начале 2010-х. Волков в этом случае оказался неплохим практиком — впоследствии, уже сотрудничая с Навальным, он весьма успешно реализовал ряд своих и чужих наработок.

Переход Волкова от «Солидарности» Немцова к политическим проектам Навального произошел, судя по всему, в конце 2011 года, на фоне масштабных «болотных» протестов.

Уже в середине 2012 года Леонид объявляет о создании общероссийской партии «Народный альянс» — якобы для реализации идей «электронной демократии», изложенных в книге. Однако очень скоро тайное становится явным: новая партия заявляет о поддержке Навального на предстоящих выборах мэра Москвы, а в декабре тот и сам выступает с программной речью на учредительном съезде партии.

На том же съезде Волкова избрали в центральный совет «Народного альянса», а летом 2013 года он возглавил предвыборный штаб Навального на столичных выборах.

Тогда же стала понятной и роль Волкова в тандеме с Навальным. Пока последний «светил лицом» как член центрального совета «Народного альянса», Волков взял на себя организацию всей партийной работы, включая сбор средств и легализацию структуры. Тут уж талант Лени раскрылся по полной.

Одной из наиболее удачных схем Волкова в части финансирования оппозиционных организаций стала работа с биткоинами — набравшей силу как раз к тому времени криптовалютой, транзакции в которой легко позволяли скрывать истинный источник происхождения средств.

Биткоины обладают встроенным свойством анонимности: для регистрации электронного кошелька идентификация пользователя является необязательной. С другой стороны, прозрачность операций с биткоинами позволяет восстановить всю историю переводов — чем и воспользовались исследователи, выведя Леонида Волкова на чистую воду даже спустя годы после начала «сбора» электронных денег на деятельность оппозиции.

Как оказалось, никаких «пожертвований» у Волкова не было и в помине. 94% переводов криптовалюты составляли крупные суммы, в то время как «народные», мелкие пожертвования, декларируемые в качестве основных источников поддержки Навального и Ко, были крайне немногочисленны и составляли около 6% полученных Волковым средств.

Что еще важнее, по части биткоинов Волков формально еще оставался внутри России в рамках «серого» законодательного поля, а вот с другими электронными деньгами такой фокус уже не прошел, поскольку их оборот и правила работы с ними прописаны в российском законодательстве гораздо более детально. В результате автора «Облачной демократии» обвинили в присвоении более чем 1 миллиарда рублей «пожертвований».

Вот почему сегодня Леонид Волков стоит перед крайне неприятной дилеммой: или признать массовую растрату денег, полученных в 2013–2018 годы от анонимных жертвователей, или выдать следствию действительных спонсоров «финансового облака» Навального.

Скажем сразу: работа следствию предстоит нешуточная, так как большая часть финансовых махинаций Волкова находится внутри той самой «серой зоны», где российские законы не имеют толковой правоприменительной практики или вовсе не прописаны.

И не забыть о себе

Начало массового сбора денег Волковым магическим образом совпало с переездом его первой семьи на постоянное место жительства… в Люксембург. Правда, тут же семейные отношения приняли форму треугольника: в 2014 году, после очередного возвращения из Люксембурга в Россию, Волков сошелся с Анной Бирюковой, руководителем социологической службы ФБК.

Мимолетный роман перерос в устойчивые отношения. В конце концов, вдобавок к сыну Борису, дочери Маргарите и первой жене Наталье, которые остались в Люксембурге и которым сам Волков, по его словам, «помогает», у финансиста ФБК появилась и вторая, московская семья, в которой в 2017 году родился еще один сын, Марк.

Учитывая, что Волков последние семь лет занимается исключительно оппозиционной политикой, можно догадаться, что две семьи — московскую и люксембургскую — ему приходится содержать за счет средств, получаемых именно от ФБК, а точнее говоря, от спонсоров этой конторы.

Однако вся эта ситуация с «бизнесом на пожертвованиях» гораздо печальнее и показательнее. Дело в том, что Волков через систему личных банковских карт функционеров Навального и через управляемые им криптовалютные кошельки проводил и проводит операции, которые причисляют «Фонд борьбы с коррупцией» Навального к организациям, соответствующим статусу «иностранного агента» в России.

Наша страна только сейчас приводит свое национальное законодательство в соответствие, например, с американской практикой определения «иностранных агентов».

В США, напомним, еще с 1938 года действует акт FARA, по которому американский Минюст буднично регистрирует сотни и сотни «иноагентов» — никто и пикнуть не может. С теми же, кто по какой-то причине пренебрег регистрацией, не церемонятся — их осуждают на вполне реальные тюремные сроки. В частности, так произошло с россиянкой Марией Бутиной, которая только месяц назад смогла вернуться домой, отсидев в американской тюрьме больше полутора лет за нарушение положений FARA.

Такая регистрация создает совсем другую реальность, в которой любые деньги, «жертвуемые» из-за рубежа, могут быть расценены правительством как попытка влияния на политические процессы в стране. Ровно так это и работает в различных «цитаделях демократии».

Поэтому Россия, перенявшая столь полезный опыт западных стран, — в своем праве, когда требует от «Волкова и компании» раскрытия полных данных его «благодетелей», раз за разом перечисляющих сотни тысяч долларов на подрывную работу в нашей стране.

Проще говоря, вопрос о том, как быстро автор «Облачной демократии» сможет наблюдать лишь «небо в клеточку», — риторический. Российскому государству осталось научиться чуть более эффективно противостоять новым методам войны, развязанным против него, — и тогда махинации Навального, Волкова, их подельников и спонсоров быстро станут частью истории.