ОКР не согласился санкциями WADA

Москва, 24 декабря. Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) приняло решение не соглашаться с санкциями, наложенными на РФ Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом во вторник сообщил неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее аналогичное решение приняло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было признано WADA несоответствующим антидопинговому кодексу, сообщает ТАСС.

Напомним, что в начале месяца Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года и предъявило претензии к РУСАДА. Если санкции WADA вступят в законную силу, то Россия пропустит целый ряд крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу-2022 и Олимпийские игры. Впрочем, Россия все еще может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что решение спортивных функционеров не только противоречит здравому смыслу, но и международному праву. По его словам, в настоящее время Россию пытаются повторно наказать за одно и то же недоказанное правонарушение (российские спортсмены на ОИ в Корее в 2018 году были вынуждены выступать под нейтральным флагом). Международный олимпийский комитет, тем не менее, поддержал решение WADA по отстранению России от соревнований.