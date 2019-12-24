Москва, 24 декабря. Почти за тридцать лет независимости под покровительством США поставили Латвию на грань нищеты, превратив ее в «полигон сумасшедшей антироссийской политики», заявил экс-министр иностранных дел прибалтийской республики Янис Юрканс.

Бывший дипломат отметил, что за все годы независимости не было предпосылок, что политика Риги поменяется, и все это из-за того, что Латвия покорно слушает указания Вашингтона.

«Дядя Сэм закрыл наш порт в Вентспилсе. Корабли туда входить не могут, иначе попадут под санкции США. Представьте, целый город, где практически все работают в порту. Порт закрыт, — с сожалением констатировал латвийский политик. — Некоторые латвийские банки тоже закрыл Дядя Сэм – за то, что якобы отмывали российские деньги. Мы не знаем, что Дядя Сэм хочет сделать из Латвии. И сколько налогов на эту политику было потрачено, никого не интересует».

Он с сожалением отметил, что политика, проводимая латвийскими чиновниками, изменила отношение к России — в республику перестали пускать некоторых российских исполнителей, закрыли «Новую волну».

«Латвия, к сожалению, превратилась в полигон сумасшедшей, агрессивной внешней политики американцев», — добавил экс-глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

Юрканс также оценил последствия антироссийских санкций для Латвии. По его словам, ограничительные меры нанесли серьезный удар по экономике республики. Дело в том, что Латвия поставляла в Россию рыбные консервы, могла отправлять в соседнюю страну яблоки, картошку, пояснил он.