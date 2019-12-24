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Экс-глава МИД Латвии рассказал, как США поставили страну на грань нищеты

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Экс-глава МИД Латвии рассказал, как США поставили страну на грань нищеты

Москва, 24 декабря. Почти за тридцать лет независимости под покровительством США поставили Латвию на грань нищеты, превратив ее в «полигон сумасшедшей антироссийской политики», заявил экс-министр иностранных дел прибалтийской республики Янис Юрканс.

Бывший дипломат отметил, что за все годы независимости не было предпосылок, что политика Риги поменяется, и все это из-за того, что Латвия покорно слушает указания Вашингтона.

«Дядя Сэм закрыл наш порт в Вентспилсе. Корабли туда входить не могут, иначе попадут под санкции США. Представьте, целый город, где практически все работают в порту. Порт закрыт, — с сожалением констатировал латвийский политик. — Некоторые латвийские банки тоже закрыл Дядя Сэм – за то, что якобы отмывали российские деньги. Мы не знаем, что Дядя Сэм хочет сделать из Латвии. И сколько налогов на эту политику было потрачено, никого не интересует».

Он с сожалением отметил, что политика, проводимая латвийскими чиновниками, изменила отношение к России — в республику перестали пускать некоторых российских исполнителей, закрыли «Новую волну». 

«Латвия, к сожалению, превратилась в полигон сумасшедшей, агрессивной внешней политики американцев», — добавил экс-глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.  

Экс-глава МИД Латвии рассказал, как США поставили страну на грань нищеты

Юрканс также оценил последствия антироссийских санкций для Латвии. По его словам, ограничительные меры нанесли серьезный удар по экономике республики. Дело в том, что Латвия поставляла в Россию рыбные консервы, могла отправлять в соседнюю страну яблоки, картошку, пояснил он.

«(В России. — Прим. ФАН) такой рынок! Сколько предприятий умерло из-за этих санкций, сколько рабочей силы потеряно», — констатировал бывший глава МИД Латвии в беседе с «ПолитЭкспертом».

Источник: ПолитЭксперт
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