Эксперт указал на важность патрулирования РФ и Турции для урегулирования ситуации в Сирии

Москва, 24 декабря. Совместное патрулирование российских и турецких военных позитивно влияет на урегулирование ситуации в Сирии. Соответствующее заявление сделал журналист, военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По данным Министерства обороны России, 23 декабря в сирийской провинции Хасака прошло очередное совместное с российскими и турецкими военными патрулирование границы. Оно стартовало от пункта перехода населенного пункта Шейрек и продолжалось около двух часов.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по следующим маршрутам: Камышлы — электростанция «Мабрук», Айн-Исса — электростанция «Мабрук», Камышлы — Мабрук в провинции Хасака Метрас — Хибира, Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо.

Как заметил Коротченко в беседе с корреспондентом Nation News, договоренности между Путиным и Эрдоганом крайне важны.

«Это важно и для стабилизации ситуации в стране. А что касается сочинского меморандума, то он реализуется успешно, военные двух стран осуществляют патрулирование зоны, из которой выведены боевые отряды курдов», — отметил собеседник издания.

Напомним, 22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой было подписано соглашение о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.