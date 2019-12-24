Суд продлил срок ареста историку Соколову до 9 апреля

Москва, 24 декабря. Суд продлил срок ареста бывшему доценту кафедры СПбГУ Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве аспирантки.

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении Соколова до 9 апреля 2020 года. Сторона защиты просила перенести судебное заседание из-за отсутствия Соколова, который в данный момент проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, адвокат Соколова настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест.

Напомним, 9 ноября Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором были обнаружены отрезанные женские руки и травматический пистолет.

Позднее в квартире историка был обнаружен обезглавленный труп девушки. Убитая была аспиранткой и возлюбленной Соколова. После задержания Соколов дал признательные показания. По его словам, мотивом убийства послужила ссора с девушкой.

Позднее выяснилось, что Соколов четыре раза выстрелил в молодую сожительницу из обреза малокалиберной винтовки, когда она спала. После этого Соколов расчленил ее тело и выбросил часть останков в Мойку, чтобы скрыть следы преступления. 11 ноября суд арестовал Соколова по обвинению в убийстве.

В настоящее время Соколов находится в московском центрее психиатрии имени Сербского, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие по делу Соколова ведет центральный аппарат Следственного комитета РФ. Сам Соколов был переведен из петербургских «Крестов» в московский СИЗО «Бутырка».