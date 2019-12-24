В ОСК назвали сроки строительства судна-трубоукладчика для «Северного потока — 2»

Москва, 24 декабря. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может примерно за два года спроектировать и еще за 3-4 года создать российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» во вторник руководитель корпорации Алексей Рахманов.

По словам главы ОСК, в РФ в настоящий момент таких судов, которые смогут достроить газопровод, нет, поскольку их возводят «под конкретный проект и нечасто используют для работ на свободном рынке».

Он обратил внимание на то, что ничего трудного и сложного в строительстве такого судна нет. Рахманов выразил уверенность в том, что страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, способна «сделать все».

«В этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если у нас будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и потом к строительству такого судна», — указал руководитель корпорации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что американские санкции к компаниям, работающим по проекту «Северный поток — 2», вновь показали, что дипломатия Вашингтона сводится к одному — устрашению.

Как сообщал Infox.ru, российский проект «Северный поток — 2» будет стопроцентно завершен, несмотря на все усилия Вашингтона. «Газпрому», наверное, придется достраивать газопровод своими силами, но это вовсе не помешает реализации проекта.

Напомним, ранее глава вашингтонской администрации Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает рестрикции против газопроводов «Северный поток -2» и «Турецкий поток». США потребовали от предприятий, ведущих их прокладку, незамедлительно остановить строительство.