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Африка

Представители российской миссии передали школьникам Банги подарки к Рождеству

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Представители российской миссии передали школьникам Банги подарки к Рождеству

Ученики начальной школы Combattant в Банги получили рождественские подарки от представителей российской миссии в ЦАР, сообщает Ndjonisango.

«Этим пожертвованием мы хотим продемонстрировать детям из Центральной Африки, как их ровесники из России отмечают рождественские праздники. Мы показали этим детям, что новогодняя елка является символом процветания и помогает отсылать злых духов и попросили их написать о своих пожеланиях в качестве подарков и игрушек», —  рассказал координатор доставки игрушек Серж Тро.

Проведение социально-гуманитарный акций с детьми в школах и медицинских центрах Центральноафриканской Республики для представителей российской миссии в ЦАР в канун рождественских праздников уже стало доброй традицией, и этот год не стал исключением.

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