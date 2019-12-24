Около 900 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Дамаск, 24 декабря. Более 300 беженцев вернулись из Ливана в Сирийскую Арабскую Республику за прошедший день, более 550 сирийцев прибыли из Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном во вторник на сайте Минобороны России.

По имеющимся данным, за минувшие 24 часа в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 882 беженца, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты (КПП) «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 327 человек, из Иордании через КПП «Насиб» — 555 сирийцев.

Вооруженный конфликт в Сирии длится в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийское правительство работает над политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.