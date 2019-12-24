Составлен рейтинг самых стильных женщин 2019 года

Москва, 24 декабря. Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл возглавила рейтинг самых стильных женщин 2019 года. Соответствующий рейтинг подготовил журнал Vogue.

Сотрудники издания отметили, что Кэмпбелл в течение последнего года демонстрировала общественности наряды брендов Valentino, Versace и Alexander McQueen. Одним из самых необычных стало розовое платье Mugler с перьями и глубоким декольте. В нем Наоми позировала фотографам на Fashion For Relief.

Второе место заняла английская киноактриса Джемма Чан, которая появляется на каровых дорожках в гламурных, но при этом комфортных образах. Тройку лидеров замыкает американская певица и дизайнер Рианна, которая известна своим собственным модным брендом Fenty и участием в коллаборациях с мировыми марками.

Также в рейтинг вошли британская актриса Фиби Уоллер-Бридж и британская модель Адвоа Абоах.

Напомним, в середине декабря Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по итогам 2019 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель возглавила рейтинг. Вторую строчку заняла глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, замкнула тройку спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. На 20-й строчке расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, 40-е место досталось британской королеве Елизавете II, а 42-е место у дочери главы Белого дома Иванки Трамп.