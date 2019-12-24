Эксперт рассказал, как взятие Джарджаназа упростит Дамаску освобождение Идлиба

Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что контроль над Джарджаназом позволит разблокировать важную трассу «Хама — Алеппо» и зачистить провинцию Идлиб от незаконных вооруженных формирований.

Ранее проправительственная газета Al-Watan сообщила, что Сирийская арабская армия (САА) освободила стратегически важный населенный пункт Джарджаназ в провинции Идлиб. Город расположен близ основной дороги от Хамы до Алеппо и до недавнего времени находился под контролем боевиков различных террористических организаций.

Как, в свою очередь, рассказал военный корреспондент «Русской весны» Олег Блохин, за прошедшую ночь армии Дамаска удалось взять несколько населенных пунктов: Абу Шарж, Хараки и Сарж, на юге провинции бойцы «Сил Тигра» освободили Ат-Тах и Крати, подойдя к Джарджаназу на два километра.

«С востока оставалось взять Сукею, чтобы с этого направления прикрывать наступление Тигра. С ней вышла вообще забавная история. Ее не стали штурмовать, предварительно раздали садыкам (сирийцам — Прим. ФАН) трассера и велели открыть огонь из всей стрелковки, какая была в наличии, но не заходить. Так и сделали. Духи свалили из нее, а чуть позже, решив, что сирийцы вошли, насыпали туда РС-ами и минами, причем достаточно мощно. Ну а после этого уже садыки вошли туда. У кого-то очень хорошо сработала чуйка. После взятия Сукей в «сортире» оказался очередной турецкий НП. Сейчас они зачем-то усиленно роют вокруг него траншею. Ну, то такое — чем бы дети не тешились», — написал журналист в своем телеграмм-канале.

В итоге после Джарджаназа сирийская армия продолжила продвижение к населенному пункту Маарет ан-Нуман, освобождая стратегически важную часть трассы М5 «Хама — Алеппо». Комментируя ситуацию военный аналитик, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «началась полноценная операция по освобождению провинции Идлиб, а Джарджаназ — это одна из его ключевых точек».

«И тут мы прекрасно видим, что иначе и не получается, только Дамаску нужно освобождение своих территорий. Нам много раз говорили, что Турция сможет обеспечить в Сирии порядок, американцы смогут его обеспечить или другие страны коалиции, но как мы видим, Дамаску все приходится делать самому. Это показывает, что только официальная власть может решать проблемы и обеспечивать контроль над своей территорией. Кроме этого в Идлибе в скором времени можно будет увидеть налаживание мирной жизни, возвращение беженцев к местам своего постоянного проживания», — продолжает эксперт.

Не стоит забывать и про трассу «Хама — Алеппо», которая после занятия, позволит Дамаску решать вопросы снабжения армии во время наступлений, доставки гуманитарных грузов и прочего.

«По поводу взятия таких контрольных точек — это же дороги, коммуникации, а тот, кто контролирует коммуникации в Сирии, тот фактически является хозяином положения. В условиях пустыни дороги являются очень важной составляющей в развитии наступления. Поэтому чем больше официальный Дамаск отобьет подобных точек, тем легче будет продвигаться дальше и отвоевывать свои же территории», — закончил Перенджиев.

Ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео назвал «постыдным» решение Российской Федерации и Китайской Народной Республики заблокировать предложенную в Совете безопасности ООН Бельгией, Германией и Кувейтом резолюцию о гуманитарной помощи жителям Сирии.