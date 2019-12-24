Комличенко интересен «Нанту»

Москва, 24 декабря. По информации Федерального агентства новостей, французский «Нант» интересуется нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

По словам источника, представитель Лиги 1 планирует сделать предложение по российскому форварду зимой. Сообщается, что клуб оценивает игрока примерно в 5 млн евро. При этом на Комличенко претендуют российские клубы, а также за ним следят команды из Германии.

Комличенко выступает за «Младу» с лета 2017 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чешского чемпионата и побил рекорд результативности местной лиги. В текущем сезоне на его счету 10 голов в 15 матчах, он в числе лучших бомбардиров лиги.

Всего в текущем сезоне он забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.