Лариса Гузеева едва не развелась с мужем из-за соцсетей

Москва, 24 декабря. Коллеги телеведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой рассказали СМИ о ее возможном разводе с ресторатором Игорем Бухаровым.

В этом году пара отпраздновала фарфоровую свадьбу – 20 лет со дня бракосочетания, однако супружеский союз чуть не распался из-за беспочвенной ревности Гузеевой.

Не так давно телеведущая не сдержалась на съемках очередного выпуска «Давай поженимся» после того, как участники шоу заговорили о супружеских изменах, сообщает kp.ru.

«Лариса остро реагирует на общение мужа в соцсетях или переписку с женщинами. Очень ревнует. Из-за этого чуть до развода не дошло. Хотя Игорь по работе общается — как сейчас без этого?» — поделилась коллега Гузеевой.

По ее словам, когда зашла речь про общение в интернете, где зачастую мужчины находят себе любовниц, телеведущая в гневе пообещала выкинуть все телефоны мужа.

Однако со временем супруги пришли к взаимопониманию, ведь муж Гузеевой — примерный семьянин, даже не употребляющий алкоголь.

«Им с Игорем хватило опыта, чтобы сгладить все недомолвки в отношениях. Вместе, живут и продолжают семейные отношения!» — добавила коллега телеведущей.

Она также отметила, что Игорь Бухаров с пониманием относится к ревнивому характеру супруги и боготворит ее.

Ранее ФАН сообщал о том, что Гузеева на съемках «Давай поженимся» сделала массаж чужому жениху.