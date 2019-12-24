Россия и Турция договорились о совместном содействии урегулированию конфликта в Ливии

Москва, 24 декабря. Россия и Турция будут вместе работать над вопросом урегулирования вооруженного конфликта в Ливии. Об этом во вторник сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Такое решение было принято по итогам встречи замглавы МИД России Михаила Богданова и его турецкого коллеги Седата Онала.

«По итогам заинтересованного обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов по ливийской проблематике, включая оказание возможного содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране», — сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США мятежники свергли Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было сформировано подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое оказалось связано с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России).

Глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар тем временем объявил новый этап антитеррористической операции, поставив цель освободить Триполи от боевиков.

Ситуация осложняется тем, что некоторые страны оказывают террористам ПНС Ливии прямую военную помощь. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Анкара поставляет Триполи оружие, военную технику и боевые беспилотники, что является нарушением резолюции Совбеза ООН. Турция также договорилась с ПНС Ливии о пересмотре морских зон в ущерб Греции, что противоречит международному праву.

1 Организация запрещена на территории РФ.