Правительство утвердило новые правила водительских экзаменов. События дня. ФАН-ТВ

Кабмин утвердил новые правила водительских экзаменов Правительство России утвердило новые правила для получения водительских прав. Постановление с целой серией нововведений подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Прежде всего речь об отмене так называемой «площадки», где соискатели заветных корочек проверяют свои начальные навыки. В документе правительства говорится о том, что такие, казалось бы, практические экзамены по факту лишь имитируют ощущение управления транспортом. Но, в то же время, чтобы не пустить на дороги совсем уж неподготовленных граждан, тренировки на автодромах и прочих закрытых площадках по-прежнему останутся в силе, но будут уже частью «городского» экзамена. То есть серию стартовых упражнений будущий водитель выполнит непосредственно перед выездом на улицы. К слову, эти поправки не распространяются на мототранспорт. Вместе с тем кабмин снимает запрет на учебную езду по автомагистралям, но тут же уточняет и новый возрастной ценз для водителей автобусов, троллейбусов и трамваев: если сейчас в автошколе сесть за руль общественного транспорта можно в 16 лет, то теперь только в 20.

Японские моряки выплатили штраф за улов на Курилах Рыбалка в районе Курильских островов дорого обошлась японским морякам. Как сообщила погранслужба ФСБ, суд назначил им штраф почти в 6,5 млн (6,4 млн) рублей за незаконную ловлю. Обвинение предъявлено капитанам пяти рыболовецких судов из Страны восходящего солнца. Напомним, что японские рыбаки были задержаны неделю назад вблизи архипелага Хабомаи. Дело в том, что российские пограничники нашли у них явные несоответствия с документами. Как оказалось, экипажи заявили в своих бортовых журналах примерно на 7,5 т меньше улова, чем у них было на самом деле. Виновников доставили в Южно-Курильск и завели административное дело. Впрочем, сейчас, вслед за приговором и оплатой неустойки, неудачливые моряки благополучно вернулись на родину.

«Роскосмос» сообщил о внештатной ситуации с «Метеором-М» Внештатная ситуация случилась и на космических виражах. Российский спутник «Метеор-М» № 2–2, предположительно, столкнулся с микрометеоритом. У нашего аппарата изменилась орбита, а сам он перешел в режим высоких угловых скоростей. Специалисты срочно начали исправлять неполадки. Об этом сегодня сообщила госкорпорация «Роскосмос», но отметила, что инцидент произошел еще 18 декабря. Сейчас спутник по-прежнему находится в полете, он включился в энергосберегающее состояние. «Метеор-М» уже перевели в режим ориентированного полета, а сам он находится под усиленным наблюдением. Отметим, что российский аппарат был запущен с космодрома «Восточный» 5 июля. Его главная задача — мониторинг, в том числе для прогноза погоды, а также для контроля за озоновым слоем и радиацией в околоземном пространстве. И, судя по всему, авария в итоге не помешает его прямым обязанностям.