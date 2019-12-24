Людмила Игнатенко не разрешала HBO снимать ее историю в сериале «Чернобыль»

Москва, 24 декабря. Супруга пожарного-ликвидатора последствий на Чернобыльской АЭС Людмила Игнатенко заявила, что не давала согласия на экранизацию своей истории авторам сериала «Чернобыль».

Как сообщает Independent, Игнатенко рассказала, что после выхода шоу подверглась критике. Василий Игнатенко был одним из первых пожарных, который получил смертельную дозу радиации, он скончался 13 мая 1986 года.

В сериале Людмилу Игнатенко играет актриса Джесси Бакли. По словам самой Игнатенко, ей было очень «больно и неприятно» после выхода американского сериала. Журналисты начали атаковать женщину и просили дать интервью.

«Дошло до того, что журналисты вламывались в квартиру, подставляя ногу, чтобы заблокировать дверь, и записывали интервью», — поделилась она.

Известно, что на момент, когда на АЭС произошел взрыв (26 апреля 1986 года), Людмила ждала ребенка от Василия. Малыш умер через несколько часов после рождения.

По словам женщины, на нее обрушились с критикой за то, что она якобы приходила к мужу в больницу. По крайней мере, так показали в сериале.

Игнатенко добавила, что ей предлагали 3 тысячи долларов уже после завершения съемок. Она считает, что представители HBO (телеканал, который снял «Чернобыль») должны были встретиться с ней раньше.

Людмила сказала, что ей звонили из Москвы и сообщали, что съемки проходят в Латвии и Киеве. Однако HBO и Sky (партнер HBO по проекту) опровергли слова женщины.

Они заявили, что съемочная группа несколько раз с ней общалась, и за это время Людмила ни разу не возразила против использования ее истории.