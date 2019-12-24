Криками о «похищении» ФБК скрывает законность отправки Шаведдинова в армию

Сотрудника признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Руслана Шаведдинова забрали в армию. Несколько месяцев подряд игнорировавший повестки Шаведдинов, по информации блогера Илиаса Меркури, отправился с Ярославского вокзала Москвы проходить службу на Дальнем Востоке. В либеральной среде это назвали «похищением», «давлением на оппозицию» и стали упирать на «незаконность» отправки сотрудника ФБК в армию. Впрочем, такая позиция для либералов весьма типична, поскольку к закону они апеллируют только тогда, когда это выгодно им, однако теперь злостный уклонист Шаведдинов сможет отдать долг Родине.

По месту жительства Шаведдинова в понедельник пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов, о чем писали в соцсетях несколько работников фонда. Позже «юрист» ФБК Вячеслав Гимади написал в Twitter, что Шаведдинова отвезли на допрос в Следственный комитет, однако эту информацию в СК РФ и управлении Следкома по Москве опровергли.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также сообщала, что около восьми вечера Шаведдинова заметили на городском сборном пункте Москвы, откуда призывников отправляют в армейские части. По версии блогера Илиаса Меркури, сотрудника ФБК видели на Ярославском вокзале в группе призывников на Дальний Восток. Однако, согласно информации в Twitter блогера Алексея Навального, Шаведдинова доставили в Архангельск.

Злостный уклонист

Шаведдинов несколько месяцев уклонялся от службы в армии. В конце октября телеграм-канал «338» сообщал, что сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» уже задерживали в Москве из-за постоянного игнорирования повесток.

Шаведдинов 28 октября вместе с адвокатом прибыл в военкомат, где прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе. В этот же день сотруднику ФБК передали повестку. Активист попытался опротестовать решение комиссии и на следующий день подал жалобу в Савеловский районный суд. В инстанции в удовлетворении иска отказали. Далее активист 17 декабря подал жалобу в Вышестоящий Мосгорсуд, но в инстанции 23 декабря подтвердили правомерность действий военкомата, поэтому отправка Шаведдинова служить прошла в полном соответствии с законом.

Примечательно, что как в октябре, так и в декабре друзья Шаведдинова выдавали мероприятия из-за уклонения активиста от закона за «политическое преследование» со стороны власти. В соцсетях и либеральных СМИ сообщалось о задержании Шаведдинова с упором на нарушение закона правоохранительными органами. В данном случае оппозиционные издания, в частности, «Новая газета» и «Эхо Москвы» снова выступили с поддержкой сотрудника ФБК, предвзято освещая обыски в его квартире.

Юристы-двоечники и умный Венидиктов

Впрочем, на незнании законодательства или искажении информации сотрудники ФБК прокалываются не в первый раз. Например, Любовь Соболь, также защищающая Шаведдинова и считающая себя первоклассным юристом, заработала штрафов более чем на миллион рублей за незаконные летние акции в Москве. Теперь ФССП готовит постановление о запрете выезда Соболь за границу.

Также суд имеет основания оштрафовать ФБК за отсутствие маркировки иноагента на сайтах фонда «РосЯма» и «РосЖКХ». Наказания можно избежать, просто указав статус, однако в команде Навального этого до сих пор не сделали. Новый штраф ФБК лишь доказал некомпетентность сотрудников этой НКО.

Тем не менее, не все в либеральной среде отличаются низким знанием юриспруденции, поэтому все же находят лазейки для обхода законов и легального уклонения от службы. В частности, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, благодаря связям, смог «укрыть» своего сына от службы в российских войсках. Для этого журналист воспользовался постановлением правительства от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учете». Согласно положению 15 документа, пункту Д, гражданин РФ, постоянно проживающий за пределами России, не подлежит воинскому учету. Возможно, что именно по этой причине сын Венедиктова до сих пор не отдал долг Родине. Документально проживая за границей, фактически он все время находится в Москве, при этом ни в чем себе не отказывая.

Новогодний маскарад

История с «похищением» Шаведдинова выглядит как очередное кино в исполнении плохих актеров «Фонда борьбы с коррупцией» и оппозиционной среды, хотя молодого человека увезли для службы в армии, согласно закону. Впрочем, то же самое либералы устроили в 2016 году, когда лидера молодежного отделения партии «ПАРНАС» Михаила Конева также забирали в армию. В либеральных СМИ это представили это как «похищение».

Однако, «оппозиционные» издания «забыли» о том, что Конев был отчислен из университета и на тот момент уже два года укрывался от военкомата.

Манипуляции сотрудников ФБК якобы незаконной отправкой Шаведдинова в армию из-за якобы обжалования решения суда говорят о том, что, либо «юристы» фонда настолько плохи, что не знают статуса своего дела, либо намеренно умалчивают об отказе в жалобе и признании Мосгорсудом законности действий представителей власти.