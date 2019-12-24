Звезды поддержали Кудрявцеву, перенесшую экстренную операцию по удалению имплантов

Москва, 24 декабря. Звезды поддержали телеведущую Леру Кудрявцеву, перенесшую экстренную операцию по удалению имплантов. В комментариях на ее странице артисты оставляют слова поддержки.

Ранее Кудрявцева сообщила, что ее экстренно прооперировали. Телеведущая рассказала, что ее госпитализировали из-за нарушенной герметизации левого импланта. Врачи в срочном порядке удалили импланты и силикон из тканей. При этом телеведущая подчеркнула, что это была «очень агрессивная операция».

Друзья и знакомые выразили Кудрявцевой слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

«Дорогая моя, ты очень в хороших руках и мы тебя любим любую. Я с тобой, моя девочка», — написала ann_semenovich.

«Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!» — отметил maxgalkinru.

«Девочка наша…поправляйся! Мы тебя все очень любим любой!» — добавила nataliapodolskaya.