Звезды поддержали Кудрявцеву, перенесшую экстренную операцию по удалению имплантов

Москва, 24 декабря. Звезды поддержали телеведущую Леру Кудрявцеву, перенесшую экстренную операцию по удалению имплантов. В комментариях на ее странице артисты оставляют слова поддержки.
Ранее Кудрявцева сообщила, что ее экстренно прооперировали. Телеведущая рассказала, что ее госпитализировали из-за нарушенной герметизации левого импланта. Врачи в срочном порядке удалили импланты и силикон из тканей. При этом телеведущая подчеркнула, что это была «очень агрессивная операция».
Друзья и знакомые выразили Кудрявцевой слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
«Дорогая моя, ты очень в хороших руках и мы тебя любим любую. Я с тобой, моя девочка», — написала ann_semenovich.
«Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!» — отметил maxgalkinru.
«Девочка наша…поправляйся! Мы тебя все очень любим любой!» — добавила nataliapodolskaya.
Как передает «Газета.Ru», Лера Кудрявцева прикрепила к своей публикации в Instagram снимок из больничной палаты и призвала женщин не делать пластические операции на груди. В комментарии Федеральному агентству новостей пластический хирург прокомментировал новость об операции Кудрявцевой. По словам специалиста, разрыву капсулы могло послужить «что угодно».