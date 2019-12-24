Власти Кемерово напомнили об ограничениях движения из-за парада Дедов Морозов

Кемерово, 24 декабря. Деды Морозы хотят установить всероссийский рекорд по самому массовому шествию в Кемерово. Ожидается участие более 1000 человек.

В связи с проведением мероприятия 26 декабря в городе изменится схема движения. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Кемерово сообщил, что ограничения на парковку вводят на улице Ноградской, Советском проспекте, части улиц Кирова и Весенней.

Ограничения продлятся с 20.00 25 декабря до 19.00 26 декабря. Известно, что с 16.00 26 декабря полностью перекроют Советский проспект, улицу Кирова в районе стадиона «Химик» и другие улицы.

Власти призвали автомобилистов заранее планировать маршрут, пишет издание «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что 25 декабря в здании Балтийского вокзала в Петербурге Дед Мороз проведет акцию по правилам безопасности на железной дороге. Все участники получат подарки.