Москва, 24 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что действия президента Украины Владимира Зеленского помогут наладить отношения между двумя странами.

«Мы надеемся, что те шаги, которые уже предприняты, которые объявлены, будут способствовать налаживанию диалога», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Председатель верхней палаты российского парламента также отметила некоторые позитивные изменения в отношениях между Москвой и Киевом. На последней встрече «нормандской четверки» стороны подтвердили приверженность к Минским соглашениям и «формуле Штайнмайера». Есть значительные подвижки в процессе разведения войск в Донбассе. Украина, ЛНР и ДНР отвели свои силы на трех участках линии соприкосновения — в Золотом, Петровском и в Станице Луганской.

Кроме того, осенью Украина и Россия осуществили масштабный обмен удерживаемыми лицами и договорились продолжить работу в этом направлении. Накануне Контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе согласовала условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса до конца года.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.