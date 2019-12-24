Украинская оппозиция раскритиковала законопроект о наказании за переговоры с РФ

Киев, 24 декабря. Вторая по численности фракция в украинской Раде «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковала предложение депутатов парламента от фракций «Слуга народа» и «Голос» ввести уголовное наказание за переговоры с РФ по вопросам внутренней и внешней политики Украины.

«За переговоры с РФ по вопросам внутренней, внешней политики Украины, а также для обеспечения жизни, здоровья, освобождения заложников и военнопленных, если такие переговоры проводятся без надлежащего санкционирования органов государственной власти, украинские маккартисты соросовского разлива хотят лишать свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества», — следует из заявления партии в связи с регистрацией в Раде законопроекта о запрещении переговоров с Россией.

Как отмечается в заявлении, этот проект направлен на борьбу с «Оппозиционной платформой — За жизнь», которая не только поступательно выступает за выполнение минских договоренностей и мирное урегулирование конфликта на юго-востоке страны, но и предложила действующий план-концепцию урегулирования ситуации в регионе.

Кроме того, уточняется в документе, мир на Украине и реинтеграция Донбасса невыгодны партии «Голос», представители которой неоднократно заявляли о том, что киевские власти обязаны отказаться от Минских соглашений.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает взятые на себя обязательства.